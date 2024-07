Palmeiras deve poupar e ter escalação alternativa contra o Vitória

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 27/07/2024 - 05:00 • São Paulo (SP)

Abel Ferreira promoverá mudanças na escalação do Palmeiras para o duelo com o Vitória. De volta ao banco de reservas, o treinador português deverá optar por um time alternativo e recheados de jovens da base.

Com a lesão de Piquerez, fora pelo restante da temporada, Vanderlan parte na frente na disputa com Caio Paulista e ganha a vaga na lateral-esquerda. Assim como Vitor Reis, que aproveitou a lesão de Murilo para ganhar sequência no time titular.

O Verdão, no entanto, segue com um extensa lista de desfalques para o confroto. Líder técnico do time, Raphael Veiga cumpre suspensão automática devido o acúmulo de cartões amarelos. Além do meia, Bruno Rodrigues (cirurgia no joelho), Piquerez (cirurgia no menisco do joelho esquerdo) e Murilo (entorse no tornozelo direito) seguem sob os cuidados do departamento médico.

O jovem Estêvão e o lateral Mayke, por sua vez, voltaram aos treinamentos nesta semana e devem estar à disposição da comissão técnica de Abel Ferreira.

Portanto, a provável escalação do Palmeiras para o duelo tem: Weverton; Mayke (Giay), Gustavo Gómez, Vitor Reis e Vanderlan; Richard Ríos, Fabinho e Gabriel Menino; Maurício, Flaco López (Rony) e Lázaro.

Após tropeçar fora de casa, o Palmeiras busca diminuir a distância para o líder Botafogo, hoje quatro pontos à frente. A equipe paulista recebe o Vitória neste sábado (27), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.