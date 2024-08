Copiar Link

Escrito por Rafael Oliva • Publicada em 24/08/2024 - 06:00 • São Paulo (SP)

O Palmeiras enfrenta o Cuiabá neste sábado (23), pelo Brasileirão, e dá início à jornada de tentar recuperar as metas esportivas previstas no orçamento. Além disso, a competição é a última possibilidade de título da equipe no ano.

O Verdão costuma fazer previsões conservadores para os objetivos esportivos. Em 2023, o clube previu avançar até pelo menos as quartas de final da Libertadores e da Copa do Brasil deste ano. Também está prevista a colocação entre os quatro primeiros do Brasileirão e a semifinal do Paulistão, torneio que foi campeão.

Abel Ferreira e Leila Pereira apostam no Brasileirão como última cartada por título; jogo de sábado é contra o Cuiabá (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

A equipe foi eliminada para Botafogo e Flamengo nas oitavas de final dos mata-matas. Isso significa que o Palmeiras arrecadará menos do que o planejado, já que as classificações fase a fase rendem quantias significativas aos clubes.

Em 2023, por exemplo, as premiações representaram quase 10% da arrecadação total do Verdão (R$ 79,8 milhões), segundo informações do balanço oficial. Neste ano, a previsão é que premiações signifiquem cerca de 5% da arrecadação final.

Alívio nas contas

Apesar das metas esportivas não estarem como foi planejado, as vendas de jogadores turbinaram os cofres palmeirenses. O planejamento era para uma arrecadação de R$ 295,1 milhões, e o Alviverde ultrapassou a casa dos R$ 500 milhões em negociações.

A arrecadação, inclusive, abriu brecha para o clube realizar mais contratações. Em 2024, foram oito reforços: Aníbal Moreno, Caio Paulista, Bruno Rodrigues, Lázaro, Felipe Anderson, Giay, Rômulo e Maurício.

Jogo contra o Cuiabá pelo Brasileirão

A partida será às 18h30 deste sábado (24), pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Verdão tem cinco pontos de diferença para o líder Botafogo.