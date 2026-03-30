Palmeiras definirá vaga para a próxima fase da Copa do Brasil em Londrina

A partida de volta entre Palmeiras e Jacuipense, válida pela quinta fase da Copa do Brasil, será disputada no Estádio do Café, em Londrina (PR). O confronto de ida acontece no Allianz Parque. As datas-base anunciadas pela CBF durante o sorteio são 22 de abril e 13 de maio.

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A alteração do mando de campo foi confirmada nas redes sociais pela equipe baiana, que lamentou não poder atuar próximo de sua torcida. A justificativa apresentada foi a dificuldade em encontrar estádios disponíveis no estado para o confronto. Vale lembrar que a casa será fechada para reformas nos próximos dias.

- O clube buscou manter o jogo em nosso estado, mas encontrou dificuldades com a disponibilidade de estádios. O Estádio de Pituaçu será fechado para reformas, enquanto a Arena Fonte Nova e Barradão eram as únicas aptas, porém não houve viabilidade para a realização da partida - explicou o clube em nota.

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- O Esporte Clube Jacuipense carrega a bandeira da Bahia e tem orgulho de chegar a uma fase tão importante da Copa do Brasil, representando o futebol do interior - completou.

O Palmeiras inicia sua campanha na Copa do Brasil de 2026 neste duelo. O Jacuipense, por sua vez, eliminou o Novorizontino nos pênaltis por 5 a 4, após empate sem gols no tempo regulamentar.

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Palmeiras irá encarrar o Jacuipense na quinta fase da Copa do Brasil (Foto: Jota Erre/AGIF)

Premiação da Copa do Brasil

Somente pela participação nesta fase do torneio nacional, o Palmeiras receberá da CBF R$ 2 milhões. Em caso de classificação, o clube embolsará mais R$ 3 milhões. Se conquistar o título, o Alviverde acumulará R$ 96 milhões em premiações, considerando todas as etapas da competição.

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