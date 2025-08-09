O Palmeiras possui interesse na contratação de Jefté, lateral-esquerdo ex-Fluminense que defende atualmente o Rangers, da Escócia.

+ Organizada do Palmeiras sobe o tom após fala de Leila: ‘Paciência é o c…’

O jogador chegaria para ocupar a vaga de Vanderlan, próximo de acertar a saída para o grupo Red Bull. As partes já conversam, e o clube estuda o atleta de 21 anos como uma possibilidade de mercado. A informação foi divulgada inicialmente pelo "Uol" e confirmada pela reportagem do Lance!.

continua após a publicidade

Formado nas categorias de base do Fluminense, Jefté defendeu o clube carioca até 2023, quando se transferiu para o Apoel, do Chipre. Após uma temporada, foi negociado ao Rangers, onde disputou 55 partidas, marcou um gol e deu quatro assistências.

Na última temporada europeia, Jefté se destacou como um dos principais atletas da equipe escocesa. O vice-campeonato nacional, inclusive, garantiu ao jogador o prêmio de melhor lateral-esquerdo do campeonato local. Vale lembrar que o Verdão tem até o dia 2 de setembro para registrar novos jogadores.

continua após a publicidade

Alvo do Palmeiras no mercado de transferências, Jefté durante partida do Rangers pelo Campeonato Escocês (Foto: Reprodução/Redes sociais)

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Palmeiras na janela de transferências

Até o momento, o Palmeiras acertou a contratação de nove reforços para a temporada 2025. Dois deles chegaram agora na metade do ano: Ramón Sosa e Khellven, apresentado oficialmente na Academia de Futebol na última sexta-feira.

Além da dupla, o Palmeiras anunciou os seguintes nomes: Bruno Fuchs (empréstimo), Micael, Lucas Evangelista, Emiliano Martínez, Vitor Roque, Paulinho e Facundo Torres. Desses, apenas o ex-atacante do Atlético-MG, com uma lesão na perna, segue afastado dos gramados.

continua após a publicidade

Ao todo, a diretoria alviverde desembolsou pouco mais de meio bilhão de reais nos nove reforços, que chegam para reformular o elenco após resultados aquém do esperado na última temporada.