Apesar das críticas da torcida alviverde por conta do planejamento da equipe masculina, Leila Pereira faz um bom trabalho com o feminino e inclusive se orgulha de ter aberto o espaço de patrocínio para que outras marcas como a CIMED, Betfair e a Allianz pudessem apoiar o projeto de futebol feminino do Verdão.