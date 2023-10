De acordo com a Universidade Federal de Minas Gerais, Verdão tem 0,4% de probabilidade de ser campeão brasileiro. O que não incomoda o Botafogo, que segue confortável na liderança com 90,5% de chances de título. O alerta do Palmeiras deve estar mais ligado que nunca no que diz respeito à classificação para a Libertadores, já que, segundo a UFMG, o clube alviverde tem 58,6% de chances de garantir vaga na próxima edição do torneio mais importante do continente através do Brasileirão.