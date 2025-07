Agenda L!: curtinhas do Palmeiras do dia 22/07/2025

O Palmeiras segue a preparação para o duelo contra o Fluminense, na próxima quarta-feira (23), pelo Campeonato Brasileiro. O elenco comandado pelo técnico Abel Ferreira retorna à Academia de Futebol na manhã desta segunda-feira para novo treinamento, com foco em bolas paradas e na preparação para a partida.

Suspenso na vitória por 3 a 2 sobre o Atlético-MG, Flaco López está à disposição do técnico Abel Ferreira. Bruno Fuchs, por sua vez, recebeu novo cartão amarela e cumpre suspensão automática contra a equipe carioca.

Quebra do jejum no Allianz Parque

O Palmeiras quebrou o jejum de quatro partidas sem vencer no Allianz Parque nesta edição do Campeonato Brasileiro. Anteriormente, o Verdão tinha aproveitamento de apenas 16,6%, com dois pontos conquistados em 12 possíveis. Com a vitória, a equipe chegou aos 16 pontos na competição, sete atrás do líder Cruzeiro, mas com duas partidas a menos.

Lucas Evangelista comemora gol do Palmeiras contra o Atlético-MG (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Ríos vendido ao Benfica

O Palmeiras acertou a venda de Richard Ríos ao Benfica por 30 milhões de euros. Dono de 70% dos direitos econômicos do colombiano, o Verdão embolsou 21 milhões de euros (cerca de R$ 136 milhões). O jogador e seu estafe receberam 10% na negociação. O antigo clube do meia, Guarani, faturou 13,4%, enquanto o Flamengo ficou com os 6,6% restantes.

