Escrito por Rafael Oliva • Publicada em 05/06/2024 - 13:17 • São Paulo (SP)

O Palmeiras recebeu uma proposta para vender o zagueiro Luan ao América, do México, e se impôs nas negociações para lucrar o máximo possível. Sobre a oferta apresentada, o clube respondeu que só libera o jogador mediante pagamento integral da multa rescisória, segundo apuração do Lance!.

Existe otimismo envolvido na negociação, pois o valor da multa foi reduzido na última renovação de Luan com o Palmeiras, em março deste ano. As partes acertaram uma extensão do vínculo até 2025.

Luan está no Palmeiras desde 2017 (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

A proposta inicial do América seria de 7 milhões de dólares (R$ 37 milhões), e a multa gira em torno de 9 milhões de dólares (R$ 47 milhões), de acordo com informações publicadas inicialmente pela Rádio Bandeirantes. O Palmeiras não deve se opor à saída de Luan se os valores desejados forem atingidos.

O América tem o brasileiro André Jardine como técnico e foi campeão mexicano na temporada. O assistente do treinador é Paulo Victor Gomes, ex-comandante de equipes das categorias de base do Verdão.

O interesse do América em Luan foi publicado primeiramente pelo "Nosso Palestra".

LUAN SEM ESPAÇO

O zagueiro perdeu espaço na equipe treinada por Abel Ferreira em 2024. Ele terminou o último ano como titular em um trio de zaga e substituiu Gustavo Gómez nesta temporada, quando o paraguaio estava lesionado. Com o retorno do capitão, Luan acabou no banco de reservas novamente, como em grande parte de 2023 e 2022.

Revelado pelo Vasco e no Palmeiras desde 2017, Luan soma 11 títulos com a camisa alviverde.