Escrito por Rafael Oliva • Publicada em 26/07/2024 - 14:24 • São Paulo (SP)

Richard Ríos e Vanderlan são os jogadores do momento que estão em alta no mercado europeu, mas o Palmeiras não teme perdê-los nesta janela. O clube não tem intenção de vender a dupla também porque possui dinheiro suficiente em caixa.

Sem necessidade de realizar negociações, o Verdão superou a meta de vendas desta temporada ainda em janeiro. O orçamento previa arrecadação de R$ 295,1 milhões em saídas, e o clube atingiu o objetivo com com as negociações de Endrick (Real Madrid), Artur (Zenit), Kevin (Shakhtar), Merentiel (Boca Juniors), Angulo (Orlando City), Matheus Fernandes (RB Bragantino) e Breno (Shabab Al Ahli).

Ríos retornou ao Palmeiras e está em alta após a Copa América (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Além destas saídas, o Palmeiras acertou as vendas de Luis Guilherme, Estêvão e Luan, que superaram R$ 500 milhões no total.

Com esta situação, o Alviverde está protegido e não tem urgência de vender Richard Ríos e Vanderlan agora.

Situações de Ríos e Vanderlan

Richard Ríos é alvo de sondagens de diversos times europeus, especialmente após o ótimo desempenho na Copa América. Sem oferta oficial apresentada, o Verdão não quer liberá-lo e conta com o atleta para a temporada.

Pelo lateral, é possível que chegue proposta do Rennes, da França, de R$ 73 milhões. Vanderlan é titular do Palmeiras com a ausência de Piquerez e, mesmo antes da lesão do uruguaio, o clube não pretendia negociá-lo.

Vanderlan se tornou titular do Verdão (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Palmeiras também pensa no futuro

Além da situação financeira saudável, o Palmeiras planeja o elenco para o Super Mundial de 2025. O clube visa manter o atual plantel para disputar o torneio, tanto que Estêvão — vendido ao Chelsea — só se mudará após a competição.