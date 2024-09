Palmeiras ainda não tentou efeito suspensivo para Zé Rafael, que pode ficar fora contra o Criciúma

(Foto: Cesar Greco/Palmeiras)







Escrito por Rafaela Cardoso • Publicada em 12/09/2024 - 21:27 • São Paulo (SP)

O Palmeiras ainda não recorreu da decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), que puniu o volante Zé Rafael com quatro jogos de suspensão em razão da briga com Rodrigo Nestor, do São Paulo, no Choque-Rei do dia 18 de agosto, no Allianz Parque, pelo Brasileirão.

O clube, no entanto, pode tentar o efeito suspensivo nesta sexta-feira (13), e teria tempo suficiente para um retorno sobre o caso no mesmo dia ou, no mais tardar, no sábado, segundo informou o STJD à reportagem do Lance!. Caso o time paulista consiga, Zé Rafael pode ficar à disposição contra o Criciúma, no domingo, no Allianz Parque, pelo Brasileirão.

Zé Rafael, que trocou socos com Nestor na saída para os vestiários, pegou quatro jogos de gancho, mesma punição do são-paulino. Ele foi expulso, assim como o rival, e cumpriu suspensão automática na rodada seguinte do Brasileirão, contra o Cuiabá.

Caso o clube paulista não consiga o efeito suspensivo ou ao menos reduzir a punição, o camisa 8 perderá os jogos contra Criciúma, Vasco e Atlético-MG.

A briga se deu na saída de campo e envolveu jogadores, membros das comissões técnicas, dirigentes e até gandulas. Zé Rafael e Rodrigo Nestor foram expulsos nos vestiários, após o árbitro Raphael Claus analisar imagens no VAR.