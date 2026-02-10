Palmeiras aguarda Arias no Brasil e terá reforço para eliminatórias do Paulistão

Novo reforço do Palmeiras, Jhon Arias tem previsão de chegada ao Brasil no fim desta semana e estará à disposição da comissão técnica para o mata-mata do Paulistão. Com a vitória por 1 a 0 no clássico contra o Corinthians, o Alviverde garantiu classificação antecipada às quartas de final e aguarda a definição da última rodada para conhecer o próximo adversário.

Arias ainda possui pendências burocráticas a resolver antes de deixar a Inglaterra, segundo apurou a reportagem, apesar de já ter se despedido oficialmente do Wolverhampton. Segunda contratação mais cara da história do clube, o colombiano custou 25 milhões aos cofres do Palmeiras, que pagará o montante de forma parcelada.

- Vivo um momento importante da minha carreira. Sei do peso das minhas palavras, daquilo que digo e penso. Ao mesmo tempo, a vida e o futebol são muito dinâmicos. Considerando o que realmente era possível neste momento e o que estava nas minhas mãos, precisei tomar decisões. Inicio agora um novo capítulo da minha vida e da minha carreira, agradecendo sempre a todos que torcem por mim de verdade! - disse o jogador, em publicação nas redes sociais.

Jhon Arias assinou contrato válido com o Palmeiras por quatro temporadas, até dezembro de 2029, e chega como a segunda contratação nesta janela de transferências. Anteriormente, o clube anunciou a contratação de Marlon Freitas, ex-volante do Botafogo, por aproximadamente R$ 32 milhões.

Jhon Arias foi anunciado oficialmente pelo Palmeiras (Foto: Reprodução/Palmeiras)

Provável data de estreia de Arias pelo Palmeiras

A expectativa é de que Jhon Arias faça sua estreia com a camisa alviverde justamente diante do Fluminense, sua última equipe no Brasil antes de se transferir para a Inglaterra.

O colombiano não estará disponível para o confronto contra o Internacional, na próxima quinta-feira, pelo Campeonato Brasileiro. Já no fim de semana, a comissão técnica deve optar por poupar os titulares diante do Guarani, após o time conquistar a classificação antecipada à fase eliminatória.

Com isso, a tendência é de que Jhon Arias seja relacionado para o compromisso seguinte do Palmeiras, contra o Fluminense, na Arena Barueri, no dia 25 de fevereiro.

