O Palmeiras garantiu classificação antecipada ao mata-mata do Paulistão após a vitória no clássico contra o Corinthians e terá mais de dez dias, entre uma viagem ao Sul do País para encarar o Internacional e um compromisso burocrático contra o Guarani, para esvaziar a lista de lesionados do elenco.

Felipe Anderson, ausente em razão de entorse no tornozelo esquerdo, foi liberado pelo departamento médico e iniciou o processo de transição física, com atividades no gramado. Na atual temporada, o meia-atacante disputou apenas uma partida, ao entrar nos minutos finais do clássico contra o São Paulo.

O jovem Figueiredo também cumpre processo de transição em razão de lesão ligamentar no joelho e deve ficar à disposição da comissão somente com o término da campanha no Estadual.

Paulinho, fecha o trio de desfalques, e tem o quadro de retorno mais tardio. O atacante teve resultados positivos nos exames de controle recentes e aumentou a carga de trabalho, tanto na parte interno quando no gramado da Academia de Fubteol.

No entanto, o jogador segue sem previsão de retorno. A última vez que entrou em campo foi em junho de 2025, na derrota por 2 a 1 para o Chelsea, pelas quartas de final do Mundial de Clubes. Posteriormente, Paulinho foi submetido a uma nova cirurgia na perna direita e segue em tratamento conservador desde então, sem previsão pública de retorno.

Paulinho, atacante do Palmeiras, é um dos três atletas lesionados do Palmeiras (Foto: Fabio Menotti/Palmeiras)

A principal novidade, por sua vez, foi o meia Lucas Evangelista. Recuperado de lesão muscular, o jogador participou dos minutos finais do Derby e voltou a ser opção para Abel Ferreira após meses afastado.

Garantido na próxima fase do Paulistão, o Palmeiras ocupa a segunda colocação geral e pode terminar a primeira fase na liderança caso ultrapasse o Novorizontino na última rodada, que tem um ponto de vantagem. Já no Brasileirão, o time segue invicto, com uma vitória e um empate em duas rodadas, e terá o Internacional como próximo adversário.

