O Palmeiras exerceu a opção de compra junto ao Goiás e confirmou a permanência de Larson. O meio-campista de 20 anos, que passou a integrar o elenco profissional de forma definitiva desde o início do ano, assinou contrato válido até o fim de 2030.

O valor total da negociação entre as partes pela compra de Larson é de cerca de R$ 4 milhões por 50% dos direitos econômicos.

Após se destacar nas categorias de base, Larson chamou a atenção do técnico Abel Ferreira, passou a treinar na Academia de Futebol com o elenco principal e foi relacionado para duas partidas em 2025, contra Santos e Ceará. Diante do time cearense, o jogador foi titular pela primeira vez com a camisa alviverde.

- Estou muito feliz, é um sonho. Quando vim para o Palmeiras, eu sabia que seria um desafio enorme. Vim para o Sub-20 e dei sequência no que eu tinha em mente para chegar ao time profissional. Sabia que seria muito difícil e batalhei muito para viver o que estou vivendo hoje. Agora, mais do que nunca, é pés no chão e seguir trabalhando e evoluindo - disse.

Na atual temporada, o jogador participou de três partidas, sendo duas como titular, e soma uma assistência, registrada na estreia diante da Portuguesa.

- Conviver com esses caras é a realização de um sonho. Quando cheguei, parecia meio distante, mas, quando eu passei a viver e a gerar expectativas, eu foquei ainda mais. Nos meus primeiros treinos no Profissional, meu olho brilhava por estar ao lado de caras que eu nunca imaginei estar junto, convivendo e aprendendo. Está sendo tudo maravilhoso. Sempre tive uma facilidade para me adaptar e aqui no Profissional foi ainda mais fácil porque o grupo é muito bom, isso ajuda muito - completou.

Desde 2020, um total de 51 jogadores formados na base do Palmeiras atuaram pelo time profissional. Foram 13 estreias na temporada de 2020 e 14 em 2021, recorde no século.

Na sequência, houve uma estreia em 2022, com Endrick, cinco em 2023, com Ian, Pedro Lima, Luis Guilherme, Kauan Santos e Estêvão, duas em 2024, com Vitor Reis e Luighi, oito em 2025, com Benedetti, Figueiredo, Allan, Thalys, Riquelme Fillipi, Erick Belé, Luis Pacheco e Larson, além de uma em 2026, com Arthur. Outros sete jogadores já haviam estreado em temporadas anteriores.

Larson assinou contrato com o Palmeiras até 2030 (Foto: Fabio Menotti/Palmeiras/by Canon)

