Opinião: ‘Endrick agora é passado e o presente do Palmeiras é preocupante’

Escrito por Gabriel Amorim • Publicada em 31/05/2024 - 11:57 • São Paulo

O Palmeiras empatou por 0 a 0 diante do San Lorenzo nesta quinta-feira (30), no Allianz Parque, no jogo que marcou a despedida de Endrick com a camisa alviverde.

Por um lado vai ser bom o Verdão enfim se despedir do seu camisa 9 e começar a se preocupar de como ficará a sua vida agora sem a joia da Seleção Brasileira e do Real Madrid.

Com mais um jogo zerado no placar, Abel Ferreira não consegue admitir o mal momento da equipe e joga toda responsabilidade do resultado no goleiro adversário, que foi muito pouco exigido.

Parte da torcida se divide entre os que não aceitam enxergar a bolinha que o time vem jogando, com os mais realistas que sonham em ver o Palmeiras do Abel voltar a ser o temido Palmeiras do Abel.

Ídolo incontestável da torcida, o trabalho do português não deve e nem pode ser interrompido antes do final de 2025, mas a cobrança por um melhor desempenho faz parte do futebol.

Ao palmeirense resta rezar para que Dudu e Felipe Anderson encaixem no time e que a diretoria se mova para buscar mais alguns reforços para o segundo semestre.

O presente do Palmeiras é no mínimo preocupante e se não acontecer uma rápida melhora, vai ficar difícil acreditar em mais um troféu neste por enquanto apático, mas campeão 2024.

E se não ganhar mais nada, seguiremos aqui, com muito orgulho de quem ostentou sua fibra e levantou tantas taças nos últimos anos, mas não dá pra confundir gratidão com inércia.

A cobrança por mais entrega e desempenho sempre vai existir no Palmeiras, isso não vai mudar jamais, até porque já vimos muitas vezes esse filme em que o resultado é o mocinho e a falta de desempenho é o vilão.

Só esperamos que o mocinho não morra no final.