Opinião: Abel Ferreira recupera reservas e hoje Palmeiras não tem mais 11 titulares definidos

Escrito por Gabriel Amorim • Publicada em 10/05/2024 - 15:30 • São Paulo

O Palmeiras venceu o Liverpool-URU por 5 a 0 nesta última quinta-feira (9) e deu mais um grande passo para garantir a sua vaga na fase final da Libertadores 2024.

Abel Ferreira surpreendeu mais uma vez na escalação, e alguns 'titulares' como Mayke, Richard Rios e Flaco López ficaram como opções na reserva, fato que fez alguns torcedores criticarem o técnico nas redes sociais.

Enquanto parte da torcida não entende o rodízio feito pelo treinador, Abel recupera o futebol de importantes peças de seu elenco, como Marcos Rocha e Gabriel Menino, que foram bem diante do time uruguaio.

Fato é que hoje o Palmeiras não tem um time com onze titulares definidos e essa é uma notícia boa para o treinador que enxerga boas peças dentro do elenco para escolher somente os 11 que vão pro campo.

E o Lázaro? E o Luís Guilherme? Mas como o Veiga sai do time jogando o que jogou ontem? Será que o Abel escala de acordo com o adversário?

E a dor de cabeça de Abel deve aumentar na próxima semana, uma vez que Dudu e Bruno Rodrigues estão retornando de lesão e vão aumentar a briga por um espaço no ataque.

Zé Rafael é um titular de luxo que hoje frequenta o banco, mas em breve deve retomar o seu lugar ao lado de Aníbal Moreno.

Luan talvez seja o melhor zagueiro do time no ano, mas por brigar por posição com Murilo e Gómez, também é outro reserva de luxo para o setor defensivo.

Rony virou reserva há alguns meses, mas segue sendo um ótimo banco para entrar e ajudar, como fez na vitória diante do Botafogo-SP e também ontem diante do Liverpool-URU.

Mesmo com a saída do Endrick, Abel terá a chegada de Felipe Anderson para o segundo semestre, e boas opções não faltam para o treinador conquistar as taças que ainda restam nesta temporada.

Resta ao torcedor ficar chiando pelas escolhas do técnico a cada jogo, mas com o Palmeiras vencedor no final, a corneta pouco importa.