O Novorizontino irá enfrentar o Palmeiras pelo Paulistão no Estádio Jorjão, em Novo Horizonte, São Paulo. Enquanto o Verdão foi vencedor do campeonato paulista, o time do interior levou o segundo lugar da Série A2. O jogo será realizado neste domingo (21), às 16h e com transmissão da Cazé TV, no youtube e do Paulistão Play, streaming.