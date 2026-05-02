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Paulinho celebra retorno e projeta sequência no Palmeiras: 'Fazer gols, dar título'

Atacante voltou a ser relacionado após 302 dias de recuperação física

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Vitor Palhares
São Paulo (SP)
Dia 02/05/2026
21:27
Paulinho, atacante do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)
imagem cameraPaulinho, atacante do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)
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O atacante Paulinho voltou a disputar uma partida oficial pelo Palmeiras após mais de 300 dias de recuperação física, em razão de nova cirurgia na canela direita. Acionado na metade da segunda etapa, o camisa 10 participou de cerca de 25 minutos de jogo, incluindo os acréscimos.

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+ Palmeiras e Santos empatam clássico marcado por gol anulado e retorno de Paulinho; dê suas notas

Na saída de campo, ele celebrou a oportunidade de voltar a vestir a camisa alviverde e detalhou as dificuldades enfrentadas no processo de recuperação. A última partida de Paulinho havia sido no dia 4 de julho de 2025, contra o Chelsea, pelo Mundial de Clubes da Fifa.

- Claro que é um dia emocionante para mim, marcando minha volta aos jogos depois de um momento muito difícil. Nove meses de muita luta, muita resiliência, em que precisei buscar apoio, ajudas, de todas as maneiras, tanto física quanto mental. Quero agradecer ao grupo e ao estafe por me deixarem pertencer ao grupo, porque é complicado quando fica fora. Consegui jogar o Mundial, mas não cheguei a estar no dia a dia com o grupo como atleta normal, e me ajudaram muito. Quero voltar aos 100% para ajudar o Palmeiras, fazer gols, dar títulos, porque o Palmeiras merece - afirmou o atacante.

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- Jogo competitivo, clássico, bom jogar esses jogos, ainda mais em uma volta. Agora é recuperar e focar no próximo, porque temos muito pela frente - completou.

Com o empate, o Palmeiras chegou aos 33 pontos após o 1 a 1 com o Santos e abriu sete pontos de vantagem sobre o Flamengo, que tem dois jogos a menos. A equipe volta a campo na próxima terça-feira, fora de casa, contra o Sporting Cristal, pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores.

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Paulinho fica à disposição do Palmeiras para o clássico contra o Santos (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)
Paulinho durante treinamento do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

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