Auxiliar de Abel explica alterações táticas e admite falta de eficiência do Palmeiras
Vitor Castanheira concedeu entrevista após empate em 1 a 1 com o Santos
- Matéria
- Mais Notícias
Vitor Castanheira foi responsável por comandar o Palmeiras na ausência do suspenso Abel Ferreira. Para o clássico contra o Santos, que terminou empatado em 1 a 1, a comissão técnica optou por uma mudança na formação tática da equipe, com Lucas Evangelista atuando como volante ao lado de Marlon Freitas, enquanto Andreas Pereira jogou mais avançado.
Paulinho celebra retorno e projeta sequência no Palmeiras: ‘Fazer gols, dar título’
Palmeiras
Atuação de Claus em Palmeiras x Santos divide opiniões: ‘Sem choro’
Fora de Campo
Retorno de Paulinho repercute em Palmeiras x Santos: ‘Simplesmente absurdo’
Fora de Campo
As alterações foram motivadas pelo estilo de jogo do Santos, com o objetivo de deixar o adversário desconfortável no Allianz Parque.
- Em relação ao posicionamento, hoje vimos os jogadores a tentar fugir do encaixe do adversário, que era de perseguição. Procuramos levá-los a zonas desconfortáveis, saindo das pressões para criar dinâmica e gerar desconforto. O objetivo era tirar jogadores da última linha do Santos e criar espaços para progredirmos no campo - disse.
Na sequência, Castanheira admitiu a falta de eficiência do Palmeiras no clássico, que chegou a virar o marcador nos acréscimos, mas teve o gol de Allan anulado após revisão no VAR.
- É preciso corrigir (a falta de eficiência), e isso só vem com treino. No futebol, há dias em que somos mais assertivos e outros menos. Às vezes precisamos de várias oportunidades para marcar, outras vezes fazemos na primeira. A verdade é que criamos o suficiente para ganhar o jogo, mas não conseguimos concretizar. Até fizemos... mas acabou por não contar - explicou.
Com o empate, o Palmeiras chegou aos 33 pontos após o 1 a 1 com o Santos e abriu sete pontos de vantagem sobre o Flamengo, que tem dois jogos a menos. A equipe volta a campo na próxima terça-feira, fora de casa, contra o Sporting Cristal, pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores.
➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias