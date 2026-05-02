Auxiliar de Abel explica alterações táticas e admite falta de eficiência do Palmeiras

Vitor Castanheira foi responsável por comandar o Palmeiras na ausência do suspenso Abel Ferreira. Para o clássico contra o Santos, que terminou empatado em 1 a 1, a comissão técnica optou por uma mudança na formação tática da equipe, com Lucas Evangelista atuando como volante ao lado de Marlon Freitas, enquanto Andreas Pereira jogou mais avançado.

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As alterações foram motivadas pelo estilo de jogo do Santos, com o objetivo de deixar o adversário desconfortável no Allianz Parque.

- Em relação ao posicionamento, hoje vimos os jogadores a tentar fugir do encaixe do adversário, que era de perseguição. Procuramos levá-los a zonas desconfortáveis, saindo das pressões para criar dinâmica e gerar desconforto. O objetivo era tirar jogadores da última linha do Santos e criar espaços para progredirmos no campo - disse.

Na sequência, Castanheira admitiu a falta de eficiência do Palmeiras no clássico, que chegou a virar o marcador nos acréscimos, mas teve o gol de Allan anulado após revisão no VAR.

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- É preciso corrigir (a falta de eficiência), e isso só vem com treino. No futebol, há dias em que somos mais assertivos e outros menos. Às vezes precisamos de várias oportunidades para marcar, outras vezes fazemos na primeira. A verdade é que criamos o suficiente para ganhar o jogo, mas não conseguimos concretizar. Até fizemos... mas acabou por não contar - explicou.

Com o empate, o Palmeiras chegou aos 33 pontos após o 1 a 1 com o Santos e abriu sete pontos de vantagem sobre o Flamengo, que tem dois jogos a menos. A equipe volta a campo na próxima terça-feira, fora de casa, contra o Sporting Cristal, pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores.

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Vitor Castanheira (à esquerda) ao lado de Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, e João Martins (Foto: Cesar Greco/Palmeiras

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