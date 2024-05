Marcos Rocha se aproxima de marca que só Dudu e Weverton alcançaram no Palmeiras

Marcos Rocha recebeu placa das mãos de Leila Pereira pelo jogo 200 (Foto: Divulgação/Palmeiras)







Escrito por Gabriel Amorim • Publicada em 07/05/2024 - 07:15 • São Paulo

O Palmeiras enfrenta o Liverpool-URU na próxima quinta-feira no Estadio Centenário, em Montevidéu, e o jogo pode ser muito especial para o lateral Marcos Rocha.

Com 299 jogos com a camisa do Palmeiras, se entrar em campo neste meio de semana, o camisa 2 vai completar 300 partidas pelo Verdão e vai alcançar um número que apenas Weverton e Dudu bateram no clube deste atual elenco.

Rocha chegou no Palmeiras em 2018 e já é ao lado de Weverton, Mayke, Gustavo Gómez, Dudu, Junqueira e Ademir da Guia, o maior vencedor da história do clube, com 12 taças.

Rocha tem contrato até o final desta temporada e pode estar fazendo o seu ano de despedida pelo atual bicampeão brasileiro. Mesmo com algumas críticas de parte da torcida, o camisa 2 é o líder de assistências do time no ano, com cinco passes para gol.

Mais três jogadores históricos desse elenco de Abel Ferreira também estão próximos de alcançar a marca de 300 jogos com a camisa do Palmeiras. Gustavo Gómez (295), Raphael Veiga (290) e Zé Rafael (289) também devem bater a marca ainda nesta temporada.