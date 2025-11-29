Leila Pereira relata confusão na chegada do Palmeiras: 'Complicado'

O Palmeiras está no Monumental 'U', em Lima, no Peru, para a disputa da final da Libertadores. A decisão contra o Flamengo foi adiada para às 18h15 (de Brasília), devido a um atraso da delegação alviverde para chegar ao estádio. Leila Pereira, mandatária do Verdão, justificou a demora.

- Trânsito muito complicado, a escolta estava bem confusa, mas chegamos, parece que vai atrasar uns 15 minutos - disse a dirigente em entrevista à 'ESPN'.

O atraso aumentou ainda mais a ansiedade do torcedor para o confronto, e entre os jogadores não foi diferente. Leila Pereira descreveu o ambiente no ônibus alviverde e destacou o sentimento de decisão que tomou conta do elenco.

- Tranquilo não, todos ansiosos, com muita expectativa para o jogo, mas muitos conscientes que o trabalho foi feito e estamos muito preparados - contou Leila Pereira.

Maior jogo no Palmeiras

Leila Pereira assumiu a presidência do clube em novembro de 2021 e, desde então, acumula sete títulos: uma Recopa Sul-Americana (2022), três Campeonatos Paulistas (2022, 2023 e 2024), dois Brasileiros (2022 e 2023) e uma Supercopa do Brasil (2023).

Mesmo com tantas conquistas, Leila Pereira não titubeou em afirmar que a decisão contra o Flamengo é a partida mais importante de sua gestão. A mandatária do Verdão destacou o peso da Libertadores e elogiou o rival da tarde deste sábado (29).

- Eu vou te falar uma coisa, eu acho que sim (o jogo mais importante da gestão), acho que todos os títulos que conquistamos são importantes na nossa gestão, foram sete títulos, mas sem dúvida nenhuma é o mais significativo, por ser a maior competição da América, e nós conseguimos chegar aqui, é uma grande vitória. Será um grande jogo, contra um grande clube, é uma final muito justa, são dois grandes clubes, muito bem administrados, e sem dúvida nenhuma seria uma grande conquista para gente - finalizou a dirigente.