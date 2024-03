Leila é a primeira presidente mulher da história do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 14/03/2024 - 12:06 • São Paulo (SP)

Primeira mulher presidente do Palmeiras, Leila Pereira concedeu entrevista na manhã desta quinta-feira (14) e fez um breve balanço do processo de ascensão ao posto de mandatária do clube.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

- Meu primeiro mandato termina agora em dezembro e nossa, como passa rápido, parece que foi ontem. Foram tantas emoções. Costumo dizer que é muito fácil administrar um clube de futebol. Eu era uma simples sócia, eu e meu marido, e procuramos o Palmeiras - disse a presidente em participação no programa Mais Você.

Na sequência, Leila exaltou a parceria com seu marido, José Roberto Lamacchia, e revelou alguns detalhes que vive nos bastidores do Verdão.

- Meu marido sempre estimulou a trabalhar, a ser independente. Apesar de ter uma diferença de idade grande, aliás acho que o maior feminista que conheço é meu marido, ele sempre incentivou muito e quando surgiu a oportunidade de ser conselheira do Palmeiras, falei posso colaborar com nosso clube, me candidatei e fui a conselheira mais votada da história - comentou.

A mandatária também saiu em defesa de Abel Ferreira, alvo de ofensas por parte de Carlos Belmonte, diretor do São Paulo.

- Quando ele (Abel Ferreira) comete alguns excessos, ele é punido por isso. Isso que é importante, porque recentemente aconteceu um fato com um rival nosso e, o que nós esperávamos, era um julgamento, que eles fossem punidos, assim como o Abel sempre é punido.

- O que não pode acontecer são pedidos de desculpas falsos. Isso abre precedentes complicados, porque é só você pagar uma multa e está tudo bem. Fiquei muito revoltada com o acordo que fizeram - finalizou.

Leila Pereira durante entrevista no programa Mais Você (Foto: Reprodução / Globo)