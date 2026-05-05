Palmeiras se retira da Libra por divergências internas e mira Liga liderada pela CBF

O Palmeiras comunicou, na tarde desta terça-feira, que se retirou da Libra (Liga do Futebol Brasileiro) devido a divergências internas com as lideranças do bloco.

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A diretoria alviverde se considera prejudicada em decisões recentes, de acordo com apuração da reportagem. No entanto, mantém cautela antes de aderir a outra associação representativa. A ideia da direção é a criação de uma liga nacional liderada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

A insatisfação interna é grande nos bastidores do Palmeiras há alguns meses, principalmente em relação à divisão dos direitos de transmissão na TV entre os clubes. O alvo central das críticas é o Flamengo, que recentemente fecou acordo com a Libra para ampliar para 30% a participação nos direitos relativos de audiência da competição.

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Ainda segundo o Lance!, a ruptura foi liderada pela presidente Leila Pereira, que já havia manifestado anteriormente insatisfação com a condução da organização, além de outras decisões e divisões internas.

O Palmeiras afirma que segue aberto ao diálogo para a melhoria do cenário nacional, especialmente em mudanças no calendário e na profissionalização da arbitragem.

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Confira nota oficial do Palmeiras

A Sociedade Esportiva Palmeiras comunica que formalizou nesta terça-feira (5) a decisão de se retirar da LIBRA (Liga do Futebol Brasileiro), por divergências relacionadas ao papel desempenhado atualmente pelo bloco.

Desde as tratativas iniciais, em 2022, o clube participou de forma ativa e propositiva das discussões voltadas à construção de uma liga unificada, convicto de que tal iniciativa representaria um avanço significativo na organização e no fortalecimento do futebol nacional.

É inegável que o bloco obteve conquistas, entre elas o acordo vigente pelos direitos de transmissão na TV. Ao longo desse processo, contudo, atitudes egoístas – quando não predatórias – inviabilizaram a coesão necessária para a criação de um modelo compartilhado de gestão e governança.

Desse modo, a LIBRA acabou por se distanciar de seus propósitos originais, consolidando-se, na prática, como um grupo heterogêneo dedicado a tratar exclusivamente de interesses individuais.

A saída da LIBRA não implica adesão do Palmeiras a qualquer outra associação representativa. O clube opta, neste momento, por acompanhar os próximos passos da possível estruturação de uma liga, conduzida no âmbito institucional da CBF (Confederação Brasileira de Futebol).

Seguimos abertos ao diálogo e dispostos a contribuir por meio de medidas que possam efetivamente promover a evolução estrutural de que o futebol nacional necessita.

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