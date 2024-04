Lázaro celebra primeiro gol com a camisa do Palmeiras: ‘Primeiro de muitos!’

Lázaro celebra primeiro gol com a camisa do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/ Ag. Palmeiras)







Escrito por Gabriel Amorim • Publicada em 26/04/2024 - 10:34 • São Paulo

O meia atacante Lázaro viveu uma semana especial no Palmeiras após marcar o seu primeiro gol com a camisa alviverde e ser muito importante para a virada histórica do time de Abel Ferreira sobre o Independiente Del Valle.

Após a partida, ainda no vestiário do Estádio Banco Guayaquil, o camisa 17 falou sobre a emoção de celebrar o primeiro gol pelo Verdão.

- Meu primeiro gol, que seja o primeiro de muitos, fazer logo o primeiro gol assim em uma Libertadores com o Palmeiras, fico muito feliz, esse grupo é maravilhoso, muito trabalhador. Mesmo com o placar de 2 a 0 a gente não se entregou, lutou até o final, fico feliz pelo gol do Luís Guilherme também, que a gente possa seguir trabalhando, esse grupo merece muitas coisas boas - disse a cria do Flamengo.

Dedicado no dia a dia, Lázaro vai crescendo de importância dentro do elenco do Palmeiras e há quem acredite que o camisa 17 irá se transformar em titular naturalmente do time de Abel Ferreira.

Lázaro chegou por empréstimo ao Palmeiras no início desta temporada e fica no clube até o final de 2024, porém existe uma cláusula de renovação de empréstimo até a metade de 2025, mediante ao pagamento de 500 mil euros (R$ 2,6 milhões).

Caso queira comprar o jogador em definitivo após o 'Super Mundial', o Verdão terá que desembolsar 12 milhões de euros (R$ 63,6 milhões) por 80% dos direitos do jogador de 22 anos.