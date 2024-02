Rômulo assinou contrato com o Palmeiras até o final de 2028, mas seguirá com o Novorizontino durante o Paulistão. O Tigre do Vale possui 15 pontos e está empatado com o São Bernardo na liderança do Grupo D. Caso o Novorizontino cruze com o Verdão no mata-mata da competição, o jogador poderá enfrentar seus futuros companheiros.