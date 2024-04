(Arte: Lance!)







Escrito por Lance! • Publicada em 24/04/2024 - 07:00 • Quito (EQU)

O Palmeiras visita o Independiente del Valle, do Equador, nesta quarta-feira (24), pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. A bola vai rolar a partir das 21h30 (de Brasília), no Estádio Banco Guayaquil, em Quito (EQU), com transmissão de TV Globo, ESPN e Star + (streaming).

O Verdão lidera o Grupo F da competição com quatro pontos e vem de vitória sobre do Liverpool, do Uruguai, na rodada anterior. Com a mesma pontuação, o Del Valle é o segundo colocado e venceu o San Lorenzo, da Argentina, na última partida pela Libertadores. Jogando na altitude, o Palmeiras entra como "azarão" no duelo, segundo as odds do Lance! Betting. Você pode faturar uma grana apostando a vitória alviverde nesta quarta-feira (24)!

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o confronto entre Independiente de Valle e Palmeiras (onde assistir, horário, escalações e local).

✅ FICHA TÉCNICA

INDEPENDIENTE DEL VALLE X PALMEIRAS

3ª RODADA - FASE DE GRUPOS DA LIBERTADORES

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 24 de abril de 2024, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Banco Guayaquil, em Quito (EQU)

📺 Onde assistir: Globo, ESPN e Star +

🟨 Árbitro: a definir

🚩 Assistentes: a definir

🖥️ VAR: a definir

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

INDEPENDIENTE DEL VALLE (Técnico: Jorge Célico)

Moisés Ramírez; Landázuri, Carabajal, Richard Schunke e Roman Bucaran; Julio Ortiz, Kendry Páez e Cristian Zabala; Ibarra, Sornoza e Michael Hoyos.

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Weverton, Mayke, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Raphael Veiga; Lázaro (Estêvão), Endrick e Flaco López.

