Hino do Palmeiras: veja letra, origem e história da música

Escrito por Lance! • Publicada em 05/09/2024 - 17:35 • Rio de Janeiro

O hino do Palmeiras é uma das músicas mais conhecidas no futebol brasileiro, mas você sabe a história por trás da criação do canto, muito popular nos jogos do Verdão? O Lance! mostra os detalhes e a origem da música.

A Letra do hino do Palmeiras

Quando surge o Alviverde imponente

No gramado em que a luta o aguarda

Sabe bem o que vem pela frente

Que a dureza do prélio não tarda

E o Palmeiras no ardor da partida

Transformando a lealdade em padrão

Sabe sempre levar de vencida

E mostrar que de fato é campeão

Defesa que ninguém passa

Linha atacante de raça

Torcida que canta e vibra (2x)

Por nosso Alviverde inteiro

Que sabe ser brasileiro

Ostentando a sua fibra

A história da criação do hino

Antonio Sergi foi o grande compositor do hino palmeirense, no ano de 1949. O músico foi maestro e regente da orquestra ítalo-brasileira, além de também ser reconhecido por atuar nas grandes rádios de São Paulo. Outros trabalham que o credenciavam eram o de diretor artístico na Rádio Cruzeiro do Sul e regente da orquestra da Rádio Educadora Paulista, que viria a ser a Rádio Gazeta.

Antonio Sergi foi o compositor do hino atual do Verdão (Foto: Reprodução/ Palmeiras)

Além do mais, Sergi também foi o criador da Orquestra Columbia, gravando inúmeros sucessos na década de 40 ao lado de intérpretes. Ele também recebia vários convites para animar grandes eventos sociais paulistanos. O italiano, naturalizado brasileiro, compôs a letra e a melodia do hino palmeirense que conhecemos hoje.

Para a inspiração do hino, se presume que Antonio Sergi tenha surgido pelo fato dele ter experienciado profundamente dentro do clube a mudança de nome de "Palestra Itália" para "Sociedade Esportiva Palmeiras" em 1942. A letra da música, faz referências diretas à identidade palmeirense, destacada nos versos: "Que sabe, ser brasileiro, ostentando a sua fibra!”. Além disso, Sergi homenageou o sistema defensivo do Verdão, campeão do Campeonato Paulista de 1947, inspirado no trecho: “defesa que ninguém passa”.