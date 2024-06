Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 02/06/2024 - 17:28 • São Paulo (SP)

Torcedores do Palmeiras reclamaram muito do desempenho contra o Criciúma, neste domingo (2), especialmente de jogadores como Rony e Raphael Veiga. As equipes se enfrentam no Estádio Heriberto Hülse, em Santa Catarina, pela sétima rodada do Brasileirão.

Nas redes sociais, palmeirenses se demonstraram insatisfeitos com o futebol apresentado pela equipe treinada por Abel Ferreira, que não está no banco de reservas em razão de suspensão por acúmulo de cartões amarelos.

Rony e Raphael Veiga, do Palmeiras (Foto: Pedro H. Tesch/AGIF)

Alguns atletas do Palmeiras sofrem com mais críticas relacionadas ao desempenho do time, como o atacante Rony. O jogador teve uma oportunidade de gol em que finalizou um rebote dentro da área, de primeira e sem marcação, mas a bola foi longe da meta adversária.

Raphael Veiga também sofreu com críticas. Alguns torcedores entendem que atletas consagrados no clube estão abaixo tecnicamente, como o meia, e poderiam ir para o banco de reservas.

CONFIRA AS REAÇÕES NA WEB SOBRE O JOGO DO PALMEIRAS CONTRA O CRICIÚMA

✅ FICHA TÉCNICA

Criciúma x Palmeiras

Brasileirão - 7ª rodada

🗓️ Data e horário: domingo, 2 de junho de 2024, às 16h

🏟️ Local: Estádio Heriberto Hülse (SC)

📺 Onde assistir: Globo (SP) e Premiere

🟨 Árbitro: Rafael Rodrigo Klein

🚩 Assistentes: Rafael da Silva Alves e Lucio Beiersdorf Flor

📹 VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira

⚽ESCALAÇÕES

Criciúma (Técnico: Claudio Tencati)

Gustavo; Claudinho, Rodrigo, Wilker Ángel e Marcelo Hermes; Barreto, Meritão, Marquinhos Gabriel e Matheusinho; Bolasie e Eder.

Palmeiras (Técnico: Abel Ferreira)

Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Raphael Veiga; Estêvão, Rômulo e Rony.