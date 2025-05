No jogo mais esperado desta 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, quando o líder Palmeiras recebeu o vice-líder Flamengo, no Allianz Parque, na tarde deste domingo (25), melhor para o Rubro-Negro, que venceu o adversário por 2 a 0, com gol de Arrascaeta, de pênalti, e Ayrton Lucas. Pelo lado alviverde, Piquerez desperdiçou uma cobrança. Com o resultado, o Verdão segue na ponta do campeonato com 22 pontos, enquanto o Flamengo foi para 21 e diminuiu a diferença.

A partida foi marcada por reclamações dos palmeirenses. Aos 21, Arrascaeta tenta o drible na área em disputa com Murilo e cai pedindo pênalti, mas o árbitro manda seguir. Minutos depois, após ir ao VAR, a penalidade máxima foi marcada para o Flamengo. Na cobrança, Arrascaeta abriu o marcador no Allianz Parque.

Após o susto, o Verdão, empurrado por sua torcida, tentou pressionar o Rubro-Negro. Aos 31, Flaco López fez o giro sobre o marcador e deixou para Mauricio finalizar cruzado, mas a bola foi para fora. Aos 37, Piquerez tentou se redimir do pênalti ao soltar uma bomba dentro da área, porém, a bola subiu demais.

Mas, como quem não faz, leva, foi assim que o Flamengo ampliou o marcador e deu números finais ao duelo. Aos 41, após cobrança de lateral, Wallace Yan tocou para Ayrton Lucas aparecer cara a cara com Weverton e tocar no cantinho.

João Martins falou após a derrota do Palmeiras (Foto: Fabio Giannelli/AGIF)

O que vem por aí para o Palmeiras?

O clube alviverde volta a campo na próxima quarta-feira (28), quando recebe o Sporting Cristal, no Allianz Parque, pela sexta e última rodada da fase de grupos da Libertadores. Já classificado em primeiro lugar geral, o time de Abel Ferreira apenas cumpre tabela. Já no domingo (1°), o Verdão encara o Cruzeiro pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, o último duelo antes da disputa do Mundial de Clubes da Fifa.