Com Gallardo acertando com o Al-Ittihad, o Alviverde respira mais aliviado em relação a Abel. O clube da Arábia Saudita, que ainda conta com jogadores como Kanté e Fabinho, poderia tentar seduzir o treinador com um "caminhão de dinheiro". O técnico do Palmeiras também foi sondado pelo Benfica.