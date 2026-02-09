Paulinho segue sem data de retorno definida em meio a evolução do Palmeiras

O Palmeiras segue sem informar um prazo para voltar a ter Paulinho à disposição. Desde o término do Mundial de Clubes, ainda na metade da última temporada, o atacante está afastado para realizar uma nova cirurgia na perna direita após voltar a sentir dores na região.

A ausência do atacante, terceira contratação mais cara da história do clube, contrasta com a evolução do Palmeiras, que venceu o Corinthians no último domingo (8) e fechou a primeira fase do Paulistão com 100% de aproveitamento em clássicos.

Após a vitória sobre o São Paulo, Abel Ferreira afirmou estar próximo de encontrar uma "escalação ideal" com as peças que tem à disposição para a sequência da temporada. Nas últimas duas partidas, a comissão técnica repetiu a formação, com dois triunfos no período, incluindo a goleada por 5 a 1 sobre o Vitória.

- Isso eu ainda não sei responder, sobre a data de retorno do Paulinho aos gramados. Não tenho informações suficientes para isso. Todo mundo sabe da qualidade desse jogador, mas, desde que foi contratado, pude contar com ele por, não sei, um mês. Em 15 ou 20 minutos, deu para perceber o que esse jogador pode nos dar. Temos que ter um bocadinho de paciência - explicou Abel Ferreira, em entrevista coletiva.

Ao todo, Paulinho disputou apenas 16 partidas com a camisa alviverde, marcou três gols, dois deles no Mundial de Clubes, além de duas assistências.

Ainda em dezembro de 2024, o Palmeiras investiu 18 milhões de euros (cerca de R$ 115 milhões, na cotação da época) para contratar Paulinho junto ao Atlético-MG, além de ceder Patrick, do sub-20, e Gabriel Menino, que já se transferiu para o Santos.

Paulinho comemora gol do Palmeiras sobre o Botafogo (Foto: Divulgação/ Palmeiras)

