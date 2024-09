Estevão tem lesão na coxa esquerda constatada e vira dúvida para partida contra o Vasco

(Foto: Marco Miatelo/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 18/09/2024 - 13:28 • São Paulo (SP)

O Palmeiras se reapresentou na manhã desta quarta-feira (18), após golear por 5 a 0 o Criciúma no último fim de semana, no Allianz Parque. O dia, porém, não começou com boas notícias para os Palmeirenses. Estevão teve uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda constatada e virou dúvida para o jogo contra o Vasco, no domingo (22), às 16h, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O jovem atacante sentiu dores na região durante a partida contra o Criciúma, realizou exames na reapresentação da equipe e já iniciou tratamento com o Núcleo de Saúde e Performance do Palmeiras.

Se a notícia sobre o camisa 41 preocupa, as relacionadas a Gabriel Menino são positivas. O meia foi liberado pelo departamento médico e começou o processo de transição física, fazendo exercícios na parte interna do CT e no campo.

Gabriel Menino durante treinamento nesta quarta-feira (18). (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Os outros jogadores fizeram exercícios na academia e depois foram a campo fazer trabalhos de marcação e aproximação em dimensões reduzidas, finalizando o treino com atividades técnicas com o elenco dividido em duas equipes.

O Palmeiras é, no momento, o segundo colocado do Brasileirão com 50 pontos, apenas três atrás do líder Botafogo. No jogo contra o Vasco no primeiro turno, o Alviverde venceu os cariocas por 2 a 0, no Allianz Parque, com gols de Rony e Piquerez.