O Palmeiras dominou a posse de bola no primeiro tempo, mas criou poucas chances contra o União ABC, que conseguiu manter uma sólida postura defensiva. Porém, o Verdão foi incisivo e aproveitou a oportunidade aos 22 minutos, abrindo o placar. No segundo tempo o Alviverde conseguiu explorar os espaços cedidos pelo adversário e encaminhou a goleada. Destaque da equipe, Estevão marcou o terceiro gol da partida após bater pênalti no ângulo do goleiro.