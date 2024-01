No que envolve campo e bola, 2024 pode marcar a despedida de Abel Ferreira do comando técnico alviverde. O Treinador disse reiteradas vezes que cumprirá o seu contrato até o fim e depois tiraria um ano sabático para descansar com sua família. Após diversos indícios de insatisfação e cansaço dados em 2023, a possibilidade de Abel não estender seu vínculo com o maior campeão do Brasil paira no ar.