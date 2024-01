Como contratou o atacante há menos de um ano, a ideia inicial do clube alviverde era manter o atleta por mais um tempo. Porém, a oferta do Zenit foi considerada muito interessante. Os russos estão dispostos a pagar 15 milhões de euros (cerca de R$ 80 milhões na cotação atual) fixos mais 3 milhões de euros (aproximadamente R$ 16 milhões na cotação atual) referente a bonificação por metas atingidas. O total da quantia significa o dobro do investimento feito pelo Verdão em março de 2023. Fora que Artur não terminou a temporada como peça fundamental na equipe alviverde. Pelo contrário, perdeu posição para Breno Lopes e Endrick, se tornando reserva.