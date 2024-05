Estêvão está perto de acertar com o futebol europeu (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 18/05/2024 - 10:45 • São Paulo (SP)

A iminente venda de Estêvão para o Chelsea pode fazer com que o Palmeiras realize uma das suas maiores transferências de sua história.

As cifras pelo talento de Estêvão podem chegar em até 70 milhões de euros, valores aos da negociação de Endrick com o Real Madrid, que foi fechada em 72 milhões de euros totais. Relembre quais foram as cinco maiores vendas da história do Verdão!

5º - Matías Viña

Hoje no Flamengo, o uruguaio Matías Viña foi negociado para a Roma em 2021 por 13 milhões de euros. Ele foi um dos protagonistas do título da Libertadores conquistado em 2020.

Matías Viña defendeu o Palmeiras e hoje está no Flamengo (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

4º - Artur

Negociado para o Zenit, da Rússia, após a conquista do Brasileirão 2023, o atacante Artur rendeu 15 milhões de euros ao Verdão na sua segunda passagem pelo profissional alviverde.

Artur retornou ao Verdão e ficou por uma temporada (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

3º - Danilo

Um dos maiores volantes da história do Palmeiras, Danilo foi negociado ao Nottingham Forest (ING) no início de 2023, por 20 milhões de euros, e entrou no top 3 de maiores vendas da história alviverde.

Danilo era peça chave no Palmeiras de Abel Ferreira (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

2º - Gabriel Jesus

Pra muitos a maior revelação da história da base do Palmeiras, o atacante Gabriel Jesus foi vendido ao Manchester City em 2016 pela bagatela de 32 milhões de euros e por bons anos ficou no primeiro lugar como maior venda da história do clube.

Jesus é revelação das categorias de base do Palmeiras (Foto: Mauro Horita/Lancepress!)

1º - Endrick

Já realidade da Seleção Brasileira aos 17 anos, Endrick foi negociado com o Real Madrid em 2022 e, entre metas ainda a serem alcançadas, sua negociação pode chegar em 72 milhões de euros.

Venda de Endrick é a maior venda da história do Palmeiras, e negociação de Estêvão pode se aproximar no ranking (Foto: Fabio Menotti/Palmeiras)