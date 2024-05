Veiga e Endrick (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 09/05/2024 - 20:56 • São Paulo (SP)

O Palmeiras derrotou o Liverpool, do Uruguai, por 5 a 0 nesta quinta-feira (9). A partida aconteceu no Estádio Centenário e resultou no encaminhamento do Verdão para as oitavas de final da Libertadores.

➡️ Siga o Lance! Palmeiras no WhatsApp e acompanhe todas as notícias do Verdão

Os gols do Palmeiras foram marcados por Raphael Veiga (2), Endrick e Rony. O meia desencantou após viver má fase no clube, o garoto deu assistência e guardou mais um, e o camisa 10 segue retomando a confiança na equipe alviverde.

Palmeiras bateu o Liverpool, no Uruguai, pela Libertadores (Foto: Cesar Greco / Palmeiras)

Saiba como foi o jogo entre Palmeiras e Liverpool!

✅ FICHA TÉCNICA

LIVERPOOL-URU X PALMEIRAS

COPA LIBERTADORES - FASE DE GRUPOS - QUARTA RODADA

🗓️ Data e horário: quinta-feira, 9 de maio de 2024, às 19h (de Brasília)

📍 Local: Estadio Centenário

🟨 Árbitro: Andrés Rojas (COL)

🚩 Assistentes: Roberto Padilla (COL) e Jhon Gallego (COL)

🖥️ VAR: David Rodriguez (COL)

⚽ ESCALAÇÕES

LIVERPOOL-URU (Técnico: Emiliano Alfaro)

Sebastián Lentinelly; Jean Rosso, Matías de Los Santos, Enzo Martínez, Miguel Samudio e Agustín Cayetano; Lucas Lemos e Martín Barrios; Matías Ocampo, Diego Campos e Luciano Rodríguez.

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Weverton, Marcos Rocha, Murilo, Gustavo Gómez e Piquerez; Aníbal Moreno, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Lázaro, Endrick e Estêvão.