Torcedores do Palmeiras vão à loucura com Estêvão: ‘De outro mundo’

24/08/2024

Estêvão foi o grande destaque do Palmeiras no primeiro tempo do duelo contra o Cuiabá, no Estádio Brinco de Ouro, pela 24ª rodada do Brasileirão.

Em menos de seis minutos, o jovem de 17 anos marcou duas vezes para a equipe comandada por Abel Ferreira, que atropelou o rival.



Em grande fase, o atacante foi convocado pela primeira vez para defender a Seleção Brasileira. Caso entre em campo, ele pode entrar no top-5 de jogadores mais novos a disputar uma partida pela Amarelinha ultrapassando Ronaldo Fenômeno.

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o jogo de hoje entre Palmeiras x Cuiabá (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Palmeiras x Cuiabá

Brasileirão Série A - 24ª rodada

🗓️ Data e horário: sábado, 24 de agosto, às 18h30

📍 Local: Estádio Brinco de Ouro, em Campinas (SP)

📺 Onde assistir: Premiere

🟨 Árbitro: Alex Gomes Stefano

⚽Escalações de Palmeiras e Cuiabá

Palmeiras

Weverton, Mayke, Murilo, Naves e Caio Paulista; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Mauricio; Felipe Anderson, Estêvão e Flaco López.

Desfalques: Zé Rafael, Gustavo Gómez e Flaco López (Suspensos); Dudu e Bruno Rodrigues (lesionados).

Cuiabá

Walter; Marllon, Bruno Alves e Guilherme Madruga (Gabriel); Railan; Lucas Mineiro, Denilson, Max e Junior Tavares; Isidro Pitta - Técnico: Petit.

Desfalques: Alan Empereur (Supenso); Matheus Alexandre e Ramon (lesionados).