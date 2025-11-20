ANÁLISE: Palmeiras tropeça na própria incapacidade e tem 'atacante Gómez' como sinal negativo
Equipe soma apenas 1 dos últimos 9 pontos em disputa, perde a chance de depender apenas de si para conquistar o Brasileirão e vê dúvidas crescerem antes de decisão da Libertadores
- Matéria
- Mais Notícias
O Palmeiras perdeu a oportunidade de voltar a depender apenas das próprias forças para conquistar o título do Brasileirão. Ao mesmo tempo em que empatou sem gols em uma atuação apática diante do Vitória, viu o concorrente direto Flamengo não pontuar na rodada após derrota no Maracanã.
Melhores momentos: Fluminense vence Flamengo, que vê vantagem sobre o Palmeiras diminuir
Futebol Nacional
Técnico do Palmeiras, Abel detona arbitragem após expulsão de Andreas: ‘Ridículo’
Palmeiras
Abel usa destaque da base para cobrar rendimento de elenco do Palmeiras
Palmeiras
+ Melhores momentos: Palmeiras empata com o Vitória e se complica na luta pelo título do Brasileirão
Agora, são três partidas seguidas sem vitórias e apenas um gol marcado no período que antecede a partida mais importante da temporada. Nesse intervalo, oito pontos ficaram pelo caminho.
As atuações oscilaram da dominância imposta diante da LDU, no jogo de volta da semifinal da Libertadores, para a falta de criatividade exibida contra o Vitória. No duelo desta quinta, o capitão Gustavo Gómez chegou a ser usado como atacante após sair do banco de reservas na segunda etapa, em uma ação com tintas de desespero para tentar ganhar vantagem no jogo aéreo.
A decisão liga o sinal de alerta dias antes da viagem rumo a Lima, onde o Palmeiras disputará a final da Copa Libertadores. O que antes parecia um elenco recheado de opções na sequência positiva após o retorno do Mundial de Clubes se mostrou um grupo com alternativas limitadas, principalmente no setor ofensivo.
— Na segunda parte, sim, abusamos um pouco mais (dos cruzamentos na área do Vitória), mas era o que tínhamos — afirmou Abel Ferreira, em tom apático, na coletiva de imprensa.
Abel Ferreira, porém, terá de conviver com as consequências de optar por um zagueiro improvisado como centroavante em vez de utilizar jogadores da posição, como Ramón Sosa e o jovem Luighi. Vale ressaltar que o paraguaio chegou ao Brasil apenas hoje, após servir sua seleção na Data Fifa, mas o deslocamento não impediu, por exemplo, a entrada de Facundo Torres, outro convocado que contou com a mesma logística.
➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras
Assim como aconteceu na metade da temporada, Abel Ferreira busca credenciais para recolocar o Palmeiras em uma sequência positiva de atuações, fundamental para evitar a possibilidade de encerrar 2025 sem títulos. O tempo até a primeira decisão, porém, é curto, enquanto dúvidas em alguns setores do campo voltam a crescer.
O técnico terá nove dias para definir a escalação ideal, agora com todo o elenco à disposição — à exceção de Andreas Pereira, expulso após o apito final por reclamação e novamente fora das rodadas finais do Brasileirão.
Dentro desse intervalo, serão duas partidas, a despedida do Allianz Parque no ano, duas viagens e poucas sessões de treinamento antes do reencontro com o Flamengo, na primeira das duas batalhas pelos títulos em disputa.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias