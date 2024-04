Endrick foi substituído na metade da segunda etapa (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 07/04/2024 - 21:48 • São Paulo (SP)

Eleito o melhor jogador da decisão do Campeonato Paulista, Endrick, atacante do Palmeiras, revelou a conversa que teve com o técnico Abel Ferreira após ser substituído na metade da segunda etapa do confronto diante do Santos.

De maneira espontânea o jovem afirmou que pediu para permanecer em campo, mas recebeu um recado direto (até demais) do português.

- Eu falei professor, eu estou bem, eu estou bem! Ele respondeu: ‘f*da-se’. No final ele falou que precisava de alguém para marcar e me tirou. Ainda bem que ganhamos. Agradeço muito a ele (Abel Ferreira) por tudo que ele fez por mim - disse Endrick, em entrevista após a vitória.

Este foi o quinto título conquistado por Endrick como profissional. Anteriormente, o camisa 9 faturou dois Campeonato Brasileiros (2022 e 2023), uma Supercopa do Brasil (2023) e um Paulistão (2023).

Prestes a partir para o futebol europeu, o atacante terá pouco mais de dois meses em solo brasileiro antes de se transferir para o Real Madrid. Questionado a respeito da mudança, o jogador admitiu que a "ficha" começou a cair enquanto defendia a Seleção Brasileira na última Data Fifa.

- Quando estava na seleção, com Vini Jr. e Rodrygo perguntando quando ia chegar. O Paquetá e o Bruno Guimarães também, todos perguntando quando eu ia. Sei que vou sair, mas minha cabeça ainda está aqui - finalizou.

Endrick conquistou seu quinto título pelo Palmeiras (Foto: Fabio Menotti/Palmeiras)