Endrick joga? Palmeiras finaliza preparação para pegar o Liverpool-URU; veja provável time

Escrito por Gabriel Amorim • Publicada em 10/04/2024 - 14:08 • São Paulo

O Palmeiras treinou na manhã desta quarta-feira (10), na Academia de Futebol, e encerrou a sua preparação para encarar o Liverpool-URU, nesta quinta-feira (11), em jogo válido pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores.

Com Endrick e Mayke como grandes surpresas da atividade, Abel Ferreira contou com quase todo grupo à disposição, menos Zé Rafael, que ficou na parte interna do CT e deve mesmo ser desfalque para este meio de semana.

Gustavo Gómez foi outro jogador que saiu lesionado da grande final do Paulista e é dúvida para estar entre os 11 do Verdão na primeira partida do clube nesta Libertadores ao lado do seu torcedor.

O provável Palmeiras para encarar o Liverpool-URU é: Weverton, Mayke, Luan (Gómez), Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Richard Rios e Raphael Veiga; Luís Guilherme, Endrick e Flaco López.