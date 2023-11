O Palmeiras teria se movimentado nos bastidores para que Hulk, do Atlético-MG, enfrentasse nesta quarta-feira (29) o Flamengo, rival do time paulista na disputa pelo título do Brasileirão. Segundo o jornal O Globo, o Alviverde teria usado de seu prestígio junto à CBF para que o atacante do Galo só fosse a julgamento no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) após o fim do campeonato.