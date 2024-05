Endrick deixa o campo pela última vez, e torcedores do Palmeiras se desesperam: ‘Fim de uma era’

Foto: Rafael Oliva/Lance!







Escrito por Lance! • Publicada em 30/05/2024 - 20:44 • São Paulo (SP)

Bem amigos, acabou. A era Endrick no Palmeiras terminou no meio do segundo tempo da partida contra o San Lorenzo, nesta quinta-feira (30), no Allianz Parque. Substituído por Flaco Lopez, a joia, que irá para o Real Madrid em julho, deixou a galera emocionada nas redes. Confira!

Foto: Rafael Oliva/Lance!

O legado de Endrick

Endrick deixará o Palmeiras com diversos momentos marcantes em seus quase dois anos como profissional e muitos recordes que vão levar um bom tempo para serem ultrapassados no Maior Campeão do Brasil.

O Lance! listou todos os números e recordes do Endrick no Palmeiras pra você, se liga:

Jogador mais jovem a estrear pelo Palmeiras (16 anos, 2 meses e 15 dias)

Jogador mais jovem a marcar um gol pelo Palmeiras (16 anos, 3 meses e 4 dias) - Com essa idade, nenhum outro jogador havia sequer estreado pelo clube;

Jogador mais jovem a marcar um gol no Brasileirão de pontos corridos (16 anos, 3 meses e 4 dias);

Primeiro atleta da história do Palmeiras a ganhar títulos em todas as categorias (Sub-11, Sub-13, Sub-15, Sub-17, Sub-20 e Profissional);

Jogador mais jovem a marcar um gol pelo Palmeiras na Libertadores (16 anos, 10 meses e 16 dias);

2º jogador com mais gols em uma edição de Campeonato Brasileiro abaixo dos 18 anos (11 gols em 2023);

Maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro entre atletas com menos de 18 anos: 14 gols, seguido por Ronaldo Fenômeno, com 12, Neymar, com 10, Jô, com nove, Rodrygo, com oito, e Gabriel Barbosa, com sete;

Jogador mais jovem a fazer gol pelo Palmeiras contra o Corinthians: 17 anos, superando Heitor e Mazzola, ambos com 18;

Atual maior artilheiro do mundo entre atletas com menos de 18 anos: 23 gols (21 pelo Palmeiras e 2 pela Seleção Brasileira;

Prêmios individuais:

Revelação do Campeonato Brasileiro 2022;

Bola de Prata: gol mais bonito do Campeonato Brasileiro 2023;

Bola de Prata: revelação do Campeonato Brasileiro 2023;

Troféu Mesa Redonda: seleção da temporada 2023;

Número de jogos no profissional:

81 jogos;

21 gols e 3 assistências;