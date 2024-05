Copiar Link

Escrito por Rafael Oliva • Publicada em 10/05/2024 - 06:00 • São Paulo (SP)

Com o gol marcado na vitória do Palmeiras por 5 a 0 sobre o Liverpool (URU), na quinta-feira (9), Endrick atingiu nova meta da negociação junto ao Real Madrid. O Verdão receberá mais uma bonificação de 2,5 milhões de euros (R$ 13,5 milhões) dos espanhóis. Com isso, o clube atingiu cerca de R$ 260 milhões arrecadados no total da venda.

A transferência do garoto inclui valores fixos, bônus através de metas esportivas e impostos. O montante foi oficializado em 72 milhões de euros (R$ 400 milhões, no câmbio da época). Entre esse valor, 35 milhões de euros (R$ 196 milhões) são fixos.

A cada cinco gols marcados por Endrick, o Palmeiras tem direito a receber do Real Madrid os 2,5 milhões de euros em questão. Após a vitória sobre o Liverpool, pela Libertadores, o atacante atingiu 20 gols pelo Alviverde. Isso significa que, até agora, o clube conquistou 10 milhões de euros (em torno de R$ 55 milhões) com o bom desempenho do jogador.

As metas ainda incluem partidas, titularidade e convocação para Seleção Brasileira. Ainda há mais bônus previstos quando Endrick estiver no Real Madrid.

Atacante de 17 anos é um dos protagonistas do Verdão (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

IMPOSTOS E DIREITOS

O Real Madrid pagou o valor integral da multa rescisória, que era de 60 milhões de euros (R$ 330 milhões).

O Verdão exigia que o montante fosse livre de impostos. A diretoria merengue, então, concordou em bancar as taxas da negociação: 12 milhões de euros (R$ 66 milhões). A soma dos impostos com a multa rescisória (60 + 12) resulta nos 72 milhões de euros finais.

É importante lembrar que o Palmeiras possui direito a 70% das cifras depositadas pelos espanhóis. Endrick e sua família detêm os outros 30%.