Escrito por Rafael Oliva • Publicada em 11/07/2024 - 19:19 • São Paulo (SP)

O meia-atacante Felipe Anderson foi apresentado à torcida do Palmeiras nesta quinta-feira (11), no pré-jogo do duelo contra o Atlético-GO, no Allianz Parque. Cerca de meia hora antes da bola rolar, o atleta subiu ao gramado e deu saudações aos poucos torcedores que estavam presentes no estádio.

Além disso, o número que Felipe Anderson usará no Palmeiras foi revelado: a camisa 9, que era de Endrick. O clube abriu votação para que os palmeirenses escolhessem a numeração do atleta, e as opções eram 19, 93 ou 99, além do próprio número 9.

Felipe Anderson é uma das principais contratações da temporada do Verdão (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

— Fala, Familia Palmeiras! Estou emocionado. Quero agradecer o apoio, o carinho. É trabalhar forte para suar essa camisa para vocês — disse.

Além das falas de Felipe Anderson e a subida ao campo, o Palmeiras exibiu bastidores da chegada do jogador ao clube nos telões do Allianz Parque.

Um dos reforços mais badalados da temporada, Felipe Anderson deixou a Lazio como ídolo e recordista mundial de partidas consecutivas. Revelado pelo Santos, ele soma passagem por West Ham e Porto, além do clube italiano.