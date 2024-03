Dorival Júnior encara seu primeiro teste à frente da Seleção Brasileira (Foto: Daniel Ramalho / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 19/03/2024 - 06:30 • Londres (ING)

Com o corte de Gabriel Magalhães, zagueiro do Arsenal que sofre com uma inflamação no tendão de Aquiles, a tendência é que os estreantes Murilo, do Palmeiras, e Fabrício Bruno, do Flamengo, disputem uma vaga entre os titulares da Seleção Brasileira.

O escolhido de Dorival Júnior deve compor a dupla de defensores ao lado de Beraldo, titular do PSG, presente na primeira lista.

Caso o comandante opte por manter a hierarquia da convocação, o camisa 26 do Verdão entra como "favorito" em relação ao defensor rubro-negro, quinta opção, que herdou a vaga de Marquinhos, cortado em razão de problemas físicos.

Bremer, por sua vez , corre por fora na disputa. Isso porque o jogador foi a última opção de Dorival para integrar o sistema defensivo da Amarelinha.

No entanto, o zagueiro da Juventus possui experiência no futebol de seleções e participou da última Copa do Mundo, disputada no Qatar.

Em reta final de preparação para a disputa da Copa América, a Seleção disputará dois amistosos na Europa. No próximo sábado (23), o Brasil encara a Inglaterra, no estádio de Wembley, em Londres. Três dias depois,, enfrenta a Espanha, no Santiago Bernabéu, em Madrid.

Brasil enfrenta a Inglaterra no sábado (23), no estádio de Wembley, em partida amistosa (Foto: Staff Images / CBF)