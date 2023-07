O Palmeiras tem até este sábado (29) para contratar um reforço se quiser inscrevê-lo nas oitavas de final da Libertadores. Depois de negociações frustradas e sustos com valores, o Verdão se vê em contagem regressiva para entregar um pedido para Abel Ferreira, que seria o tão esperado "camisa 5". O nome que parece mais próximo de ter um desfecho positivo é o de Santiago Hezze, do Huracán-ARG. Apesar de poucas novidades no caso, o Alviverde pode contar com o desejo do clube argentino em negociar sua joia.