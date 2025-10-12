Em busca de duas taças, Palmeiras é líder de aproveitamento na temporada; veja números

Segue o líder, e não é só no Campeonato Brasileiro... Ao golear o Juventude neste sábado (11), por 4 a 1, no Allianz Parque, o Palmeiras alcançou a marca de equipe da Série A com o melhor aproveitamento na temporada. O time comandado por Abel Ferreira busca manter os números altos, já que briga fortemente pela taça do Brasileirão e também da Libertadores.

Neste momento, o Palmeiras possui um aproveitamento de 71%, à frente do Flamengo, que acumula 70%. Em 61 jogos disputados em 2025, o time paulista venceu 39, empatou 13 e perdeu apenas nove, enquanto o carioca tem 60 jogos, com 38 vitórias, 13 empates e também nove derrotas. Os números dão do Sofascore.

Depois dos dois times, considerados os mais fortes do futebol brasileiro nos últimos anos, aparece o Bahia, com 61% de aproveitamento, seguido do Cruzeiro, com 59% e Corinthians, com 58%, que completam o top 5 neste momento do ano.

Palmeiras busca títulos da Libertadores e Brasileirão

O Palmeiras é um dos times que disputam a fase semifinal da Libertadores. O próximo adversário é a LDU, do Equador, em jogos a serem disputados no final deste mês. Vale lembrar que, por ter feito a melhor campanha da primeira fase, o Verdão disputa o jogo de volta em sua casa.

No Brasileirão, o time também é um dos principais candidaos ao título. O Palmeiras é líder com 58 pontos, três à frente do Flamengo, segundo colocado. Os dois times se enfrentam no final da semana em confronto direto, mas antes disputam o Nacional no meio da semana: o Alviverde recebe o RB Bragantino, enquanto o Rubro-Negro encara o Botafogo.

