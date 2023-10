Entre a lesão de Dudu, que aconteceu no dia 27 de agosto, e a eliminação na semifinal da Libertadores, nesta quinta-feira (5), o Palmeiras teve um mês e oito dias. E em momento algum o técnico Abel Ferreira mudou a ideia de escalar Mayke no lugar do camisa 7. O treinador palmeirense sempre teve um plano, mas dessa vez ele não deu certo.