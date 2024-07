Foto: Thiago Ribeiro/AGIF







O atacante Dudu vem buscando recuperar seu espaço no time do Palmeiras. Após 10 meses fora se recuperando de lesão, o camisa 7 quase se transferiu para o Cruzeiro de forma polêmica, mas agora quer mostrar para a torcida que valeu a pena ter ficado no time paulista. O elenco do Verdão, inclusive, vem demonstrando apoio e grandes expectativas em relação ao ídolo alviverde.

Dudu entrou no segundo tempo da vitória do Palmeiras sobre o Atlético-GO, na última rodada do Brasileirão, e teve chance de balançar as redes. Raphael Veiga, um dos pilares da equipe, afirmou que, caso houyesse uma cobrança de pênalti, Dudu seria o cobrador.

- Se eu cheguei aonde cheguei é porque muita gente me ajudou e estendeu a mão. O que eu puder fazer, seja para o Dudu qualquer um aqui do Palmeiras, para poder servir dentro e fora de campo e ver a pessoa feliz, melhor, vou fazer. Eu falei para o Dudu que, se tivesse pênalti, eu daria para ele bater, eu quero que o Dudu faça gol, eu sei que o Dudu com confiança é um cara que vai nos ajudar muito - disse Raphael Veiga.

Desde que se recuperou da cirurgia no joelho, o atacante foi relacionado para oito jogos e entrou em quatro deles. Antes de entrar contra o Dragão, no Allianz Parque, o ídolo teve seu nome gritado pela torcida palmeirense e recebeu um abraço de Abel Ferreira à beira do gramado.

- Ainda bem que foi o Dudu a falhar o gol, porque se fosse o Rony ou outro qualquer, o estádio vinha abaixo. Nós não queríamos que ele falhasse, queríamos que ele fizesse. A grandeza do coração e do grande homem que é o Veiga disse a ele: toma, faz - declarou o técnico, sobre a chance de gol que teve Dudu na partida.

- O Dudu sabe toda a verdade da minha boca. Quando eu acho que ele deve jogar, naquilo que ele está bem, no que tem que melhorar. Vocês veem se ele divide a bola ou não. Eu queria que ele entrasse, que andassem nas zonas interiores, fugisse da marcação apertada, não andasse em busca de duelos. Mas fez o que era preciso. Ligou jogo, criou, finalizou. Teve uma grande oportunidade para fazer o gol e merecia por todos esses 10 e 11 meses de calvário, de sofrimento, porque não é fácil. Pior do que não jogar é estar lesionado - completou o português.

Do atual elenco, Dudu é quem mais jogou pelo clube, com 447 partidas, além de 12 títulos conquistados até aqui, e seu atual contrato vai até o final de 2025.