Dudu vira última opção no Palmeiras e tenta ressurgir em meio a crise pessoal

Dudu não joga há mais de 40 dias, desde que foi afastado para se recondicionar fisicamente (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)







Publicada em 15/09/2024 - 05:00 • São Paulo (SP)

Símbolo da reconstrução do Palmeiras na última década e ídolo da torcida, o atacante Dudu vive hoje o seu pior momento em quase 10 anos no clube. Sem atuar há mais de 40 dias, o jogador foi afastado, mesmo sem lesão, para "recondicionamento físico" após a cirurgia que fez no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo.

O retorno aconteceu antes da pausa no campeonato para a Data Fifa, quando foi relacionado para o duelo diante do Athletico-PR. Entretanto, o jogador sequer entrou em campo, em um claro indicativo de que Dudu se tornou a última opção de Abel Ferreira para o ataque do Verdão.

Além da contusão, outro fato que atrapalhou o retorno do "Baixola" ao time titular do Palmeiras foi a queda de braço com a direção do clube em sua quase ida ao Cruzeiro, em junho deste ano. À época, o clube mineiro chegou a anunciar a contratação de Dudu, que se arrependeu da negociação horas depois e pediu para permanecer no Verdão.

A mudança de rota do atacante irritou não apenas a direção do clube celeste, como resultou em uma troca de farpas pública com a presidente do próprio Palmeiras, Leila Pereira. Na ocasião, a mandatária do clube foi categórica ao afirmar, em entrevista ao canal de televisão "SporTV", que o ciclo do atacante no clube tinha chegado ao fim.

Abel Ferreira e Dudu conversam durante jogo: técnico negou ter qualquer tipo de desavença com o atacante (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Por parte da comissão técnica, uma possível desavença entre Dudu e Abel Ferreira foi descartada pelo próprio treinador em entrevista coletiva na mesma semana em que a negociação com o Cruzeiro veio à tona.

- Aos que dizem que o Abel tem má relação com o Dudu, é mentira. Se até a lesão ele não foi quem mais jogou, está entre os dois ou três primeiros. Só fui à casa de um jogador em churrasco, o Dudu. Tenho ótima relação com ele, como com todos os jogadores do Palmeiras. Peço a ele o que peço a todos. (...) A relação que tenho com o Dudu é franca, séria, profissional e honesta - disse o técnico na ocasião. De lá para cá, Dudu atuou em oito partidas, sendo três como titular.

Dadas as circunstâncias, a permanência do ídolo para a próxima temporada não é garantida, mesmo com contrato até o fim de 2025, e o Campeonato Brasileiro é a última oportunidade para Dudu se recuperar no Palmeiras. A primeira oportunidade do atacante acontece neste domingo (15), às 16h (hora de Brasília) no Allianz Parque, diante do Criciúma.